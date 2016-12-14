Gökçebel, ETUCE Kıbrıs Temsilciliğine Seçildi

Eğitim Enternasyonali’nin Avrupa bölgesi yapısı olan ETUCE Yönetim Komitesi’nde ülke temsilciliği görevine tüm “Kıbrıs” adına, 6 Kıbrıslı eğitim sendikasını temsilen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel seçildi.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, ETUCE-Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi 2016 Bölgesel Konferansı “Nitelikli Eğitimin Sağlanmasında Güçlü Eğitim Sendikaları” temasıyla 5-8 Aralık 2016 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi.

KTOEÖS’ün de üye olduğu örgütün 4 yılda bir düzenlediği konferansa 48 Avrupa ülkesinden 131 eğitim sendikasını temsil eden 320 delege ve gözlemci katıldı.

Konferansın açılışında Eğitim Enternasyonali Başkanı Susan Hopgood, Genel Sekreteri Fred Van Leeuwen, Sırbistan Eğitim Bakanı Mladen Sarcevic, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Sorumlusu Tibor Navracsics’in konuşma yaptığı bildirildi.

Gökçebel’in, ETUCE Yönetim Komitesi’nde ülke temsilciliği görevine tüm “Kıbrıs” adına, 6 Kıbrıslı eğitim sendikasını temsilen atanırken, 2016-2018 dönemi boyunca ETUCE Yönetim Komitesi Kıbrıs temsiliyeti ve ETUCE üyesi 6 öğretmen sendikası olan KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN, OELMEK, POED, OLTEK tarafından işbirliği ve diyalogların devamı için ortak aday önerilerek seçildiği belirtildi.

Konferansta 2016-2020 dönemi için ETUCE Başkanlığı’na yeniden Christine Blower seçilirken, yeni ETUCE Avrupa Direktörü’nün Susan Flocken olduğu kaydedildi.

Avrupa çapında 11 milyon öğretmen ve eğitim çalışanını temsilen eden ETUCE’nin, konferansta nitelikli eğitimin sağlanmasında güçlü eğitim sendikalarının önemine vurgu yaparak eğitim alanında birçok önergeyi delegelerin onayına sunduğu belirtilen açıklamaya göre, KTOEÖS Başkanı Gökçebel, “Eğitimin Özelleştirilmesi ve Ticarileştirilmesine Karşı Önerge”yi desteklediklerini belirterek bu konuda KKTC’de kamusal eğitime yapılan saldırılar ve eğitimin ticarileştirilmesine karşı verilen mücadele hakkında konuştu.