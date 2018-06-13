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Gökçe, sanayi bölgelerini ziyaret etti

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde ekibiyle birlikte sanayi bölgelerini ziyaret etti.

Gökçe, sanayi bölgelerini ziyaret etti

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde ekibiyle birlikte sanayi bölgelerini ziyaret etti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:52
Gökçe, sanayi bölgelerini ziyaret etti

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde ekibiyle birlikte sanayi bölgelerini ziyaret etti.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre, çalışanların ve iş sahiplerinin şikayetlerini ve görüşlerini dinleyen Gökçe, belediyenin sınırları içinde olan bu bölgelere belediyenin hizmet vermemesinin anlamsız olduğunu söyledi.
Gökçe, Kuzey Kıbrıs’taki mevzuata bağlı olarak sanayi bölgelerinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı olduğunu ve buradaki işletmelerin doğal olarak bakanlıktan hizmet ve yatırım beklediğini belirtti. Gökçe, söz konusu yatırım ve hizmetin hiçbir zaman gelmediğini ve gelmeyeceğini, 25 Haziran’dan itibaren hizmeti kendilerinin vereceğini ifade etti.

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Yerel yönetimin yerinden yönetim olduğunu söyleyen Gökçe, Gazimağusa Belediye sınırları içinde olan sanayi bölgelerinin sorunlarının da yerinden, yani belediyeler tarafından çözülmesi gerektiğini belirtti.
Bu konuda her türlü görüşme ve çalışmayı yapacaklarını, bu sorunu kentin yararına çözümleyebileceklerini söyleyen Gökçe, Gazimağusa’nın “Cümbez” hareketine güvendiğini, kendilerinin de Gazimağusa’ya güvendiğini ve bu sinerjiyle kenti ileriye taşıyacaklarını ekledi.
 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 17:23
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