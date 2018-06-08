GÖKÇE: “MARAŞ, TUZLA VE MUTLUYAKA ÖNCELİKLİ KALKINMA BÖLGESİ OLACAK”

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde dün akşam Tuzla köyünü ziyaret etti.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Gökçe ziyaretlerinde, Tuzla’nın sosyal ve kültürel hayattan tamamen izole olduğunu, Tuzla’yı geliştirmek amacıyla köy meydanının yeniden düzenlenmesi ve bu meydan etrafında köyün geliştirilmesine başlanması gerektiğini söyledi.

Meydanda, gençlere çağdaş bir cafe ve ev yemekleri sunan bir aşevi öngördüklerini ifade eden Gökçe, Tuzla’da gençlerin daha sık kullanabilmeleri için Spor Kulübü’nün yenilenmesi gerektiğini, spor kulübünün kullanması ve gelir elde etmesi için bir voleybol/basketbol sahası ve bir de halı saha inşa edeceklerini vurguladı.

Ulaş Gökçe, Tuzla’da her yaştan insanın sosyalleşmesi için ortam bulunmadığını söyleyerek, bu amaçla köye çok amaçlı bir park yapmayı amaçladıklarını da belirtti.

Tuzla’da mahalle aralarında kalmış ağılların, Mutluyaka’daki köy içi ağıllarla birlikte özel bir hayvancılık bölgesine alınması için çalışacaklarını anlatan Gökçe, altyapının önemini vurguladı. Gökçe, Tuzla’nın toprak yapısı itibarıyla acilen kanalizasyona bağlanması gerektiğini, yeni dönemde Maraş ve Tuzla’da ilk yapacakları yatırımın bu olacağını ekledi.

Ulaş Gökçe, yıllardır Mağusa’dan uzakta üvey evlat muamelesi gören Tuzla, Mutluyaka ve Maraş’a hak ettikleri değeri vereceklerini belirterek, bu üç bölgenin öncelikli kalkınma bölgesi olacağını vurguladı.