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Gökçe: ''Kanalizasyon altyapısı için projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalara başlayacağız''

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçimi kazandıkları gün kanalizasyon altyapısı için Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan projeleri hayat geçirmek üzere çalışmalara başlayacaklarını, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için de adım atacaklarını belirtti.

Gökçe: ''Kanalizasyon altyapısı için projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalara başlayacağız''

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçimi kazandıkları gün kanalizasyon altyapısı için Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan projeleri hayat geçirmek üzere çalışmalara başlayacaklarını, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için de adım atacaklarını belirtti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:05
Gökçe: ''Kanalizasyon altyapısı için projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalara başlayacağız''

GÖKÇE:“KANALİZASYON ALTYAPISI İÇİN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK ÜZERE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ”

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçimi kazandıkları gün kanalizasyon altyapısı için Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan projeleri hayat geçirmek üzere çalışmalara başlayacaklarını, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için de adım atacaklarını belirtti.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gökçe, bir televizyon programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz dört yılda belediyenin Mağusa ’ya “sadece makyaj” yaptığını savunan Gökçe, son 4 yılda kanalizasyona yatırım yapılmadığını, çağdaş kentlerin en önemli gereksinimi olan bu altyapı yatırımından “insanlar tepki gösterecek” diye kaçınıldığını iddia etti.
Kanalizasyonun çevreyi, yeraltı su kaynaklarını korumak için en önemli yatırım olduğunu belirten Gökçe, belediyenin 4 yılı bu konuda boşa harcadığını ileri sürdü.

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Halen projesi devam eden Salamis Yolu’nda tamir edilmesi gereken kanalizasyon altyapısının üzerine asfalt dökülmesinin “vatandaşın parasını boşa harcamak” olduğunu belirten Gökçe, seçimi kazandıkları gün kanalizasyon altyapısı için AB tarafından hazırlanan projeleri hayat geçirmek üzere çalışmalara başlayacaklarını, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için de adım atacaklarını söyledi.
Özellikle arıtma tesisinden çıkan atık suyun tekrardan kullanılması için projelerinin hazır olduğunu belirten Gökçe, Maraş ve çevre bölgelerde tarımla uğraşanların bu suyu kullanabilmesi için gerekli projelerinin de hazır olduğunu kaydetti.
Gökçe, amaçlarının çağdaş ve yaşanabilir bir kent yaratmak olduğunu, bunun da altyapının tamamlanmasıyla mümkün olacağını vurguladı.


 

Son Güncelleme: 31.05.2018 19:13
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