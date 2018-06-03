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Gökçe Güneydeki Derinya Belediyesi’nin Başkanı ile görüştü

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe,  Güney Kıbrıs’taki Derinya Belediyesi’nin Başkanı Andros Karayiannis ile görüştü.

Gökçe Güneydeki Derinya Belediyesi’nin Başkanı ile görüştü

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe,  Güney Kıbrıs’taki Derinya Belediyesi’nin Başkanı Andros Karayiannis ile görüştü.

03 Haziran 2018 Pazar 07:06
Gökçe Güneydeki Derinya Belediyesi’nin Başkanı ile görüştü

Bağımsız Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe,  Güney Kıbrıs’taki Derinya Belediyesi’nin Başkanı Andros Karayiannis ile görüştü.

Gökçe’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, özellikle  Derinya Kapısı’nın açılması ve kentlerin bundan nasıl etkileneceği konuşuldu.

Görüşmede, Derinya Kapısı’nın açılmasıyla birlikte, sınırın her iki yanında önemli değişimler yaşanacağı ve toplumların bu konuda heyecan duyduğu ifade edildi.

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Gökçe görüşmede Andros Karayiannis’e 24 Haziran’dan sonra Gazimağusa-Derinya Dostluk Festivali yapmayı  önerdi.  Görüşmenin sonunda Andros Karayiannis, Ulaş Gökçe’ye başarılar diledi.

Görüşme sonrasında Ulaş Gökçe, Derinya Kapısı’nın açılmasının Gazimağusa için çok önemli olduğunu, toplumların kaynaşmasının yanında, kentin ekonomik gelirlerinin artırmasında ciddi bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Gökçe,  kapının açılmasıyla çeşitli düzenlemeler ve planlamalar yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek,  Belediye’nin bu konuda baş aktör olması gerektiğini vurguladı.

 Gökçe, 24 Haziran’dan sonra Gazimağusa Belediyesinin bütün bu görevlerini yerine getirmesi için hazır olduklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 03.06.2018 10:47
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