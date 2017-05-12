Göçtaş, Kültürel Çeşitlilik Günü Dolayısıyla Etkinlikler Düzenliyor

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği, “Dünya Diyalog ve Gelişim için Kültürel Çeşitlilik Günü” nedeniyle etkinlikler düzenliyor.

Dernek Proje Sorumlusu Evren Demirbilek, Derneğin, Kültürel Çeşitlilik Günü dolayısıyla “Mozaik 2017” ismini verdiği, sahne gösterileri ve söyleşilerden oluşan etkinliklerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Dernek bünyesinde çalışmalarına devam eden farklı yaş gruplarından ekiplerin sahne alacağı halk dansları gösterileri yanında, “Kasabın Dansı” isimli bir dans hikâyesi de sahnelenecek. Ayrıca Kültürel Çeşitlilik konulu bir de söyleşi yapılacak.

Kasabın Dansı, GÖÇTAŞ Büyük Ekip tarafından yazılmış; bir kasabın ve ailesinin yaşadıklarını konu alan bir hikâyeden yola çıkılarak hazırlandı. Dansın bazı coğrafyalarda nasıl yaygınlaşabileceğini varsayımsal bir dille anlatan, içinde çeşitli duygusal ve kültürel ifadelerin de yer aldığı proje, KKTC’de yapılan uygulamalara farklı bir soluk getirmek amacını taşıyor.

Projenin hazırlıkları çerçevesinde, deneyimli halk dansları eğitmenleri, Türkiye’den Serkan Şerin ve Güney Kıbrıs’tan Michalis Erotokritou, çalışmalara katılarak farklı kültürlere ait dansların hazırlanmasında katkı koydu.

Mozaik 2017 çerçevesinde hazırlanan halk dansları gösterileri, 18 Mayıs’ta YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’de ve 26 Mayıs’ta Necati Taşkın Spor Salonu’nda yapılacak.

Biletler Lefkoşa Copy Point’ten, GÖÇTAŞ Dernek lokalinden veya 0548-8343078, 0533 -8617760 numaralı telefonlara ulaşarak elde edilebilecek.

Kültürel Çeşitlilik günü kapsamında ayrıca her ikisi de halkbilimci olan Aliye Özsoylu ve Dr. Çiğdem Dürüst’ün katılımıyla 22 Mayıs’ta GÖÇTAŞ Dernek lokalinde söyleşi de düzenleneceği belirtildi.

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