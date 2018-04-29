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Göçmenköy’ün sentetik çim sahasının açılışı yapıldı

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nün yenilenerek sentetik çime çevrilen futbol sahasının açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle yapıldı.

Göçmenköy’ün sentetik çim sahasının açılışı yapıldı

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nün yenilenerek sentetik çime çevrilen futbol sahasının açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle yapıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:42
Göçmenköy’ün sentetik çim sahasının açılışı yapıldı

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nün yenilenerek sentetik çime çevrilen futbol sahasının açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle yapıldı.

Açılışa Başbakan Ehürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın yanı sıra, UBP Milletvekili Ersin Tatar, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Sebahattin Öztürk ve Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının ardından protokol konuşmalarına yer verilen törende, açılışın ardından dostluk maçları yapıldı.

KARATAŞ

Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş sahanın yapımında emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür ederek, gençlerin ve çocukların güzel bir zeminde futbol oynamayı hak ettiklerini söyledi.

Sahada henüz ufak tefek eksiklikler bulunduğunun da altını çizen Karataş, en kısa zamanda bunların da giderileceğini belirtti.

DEĞİRMENCİOĞLU

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Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, sahada katkısı ve emeği bulunanlara teşekkür ederek, tesisin bir ilk olduğunu ve bu tür tesislerin devamının geleceğini vurguladı.

Değirmencioğlu, yerel yönetimler ve belediyelerle işbirliği içerisinde daha fazla tesisi sporcularla buluşturmak istediklerini belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da Göçmenköy sahasının 2-3 aylık hükümetin görev süresi içerisinde tamamlanan ilk tesis olması ve öncü olması açısından kendileri için önemli olduğunu belirtti ve bundan ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Spor ve futbolun sadece tesislerden ibaret olmadığını, toplumun büyük ihtiyaçları bulunduğunun altını çizen Başbakan, bugün kulüplerin futbol altyapılarında büyük atılım olduğunu, söz konusu tesisler sayesinde çocukların spor yaparak, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayarak aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da uzak durduklarına işaret etti.

Böylesi sağlıklı zeminlere ve genelde spor tesislerine yapılan yatırımın halkın geleceğine ve sosyo-ekonomik kalkınmaya yatırım olduğunu söyleyen Erhürman, tüm bu yatırımları Kıbrıs Türkünün sosyal ve ekonomik kalkınması ve birkaç basamak ileriye taşınması için yaptıklarını ifade etti.

Sahanın Göçmenköy ve diğer sahayı kullanacak takımlara hayırlı olmasını dileyen Erhürman, sportif yatırımlara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra sahanın açılışı için kurdele kesildi, Başbakan Erhürman sahada ilk karşılıklı penaltı atışını gerçekleştirdi.

Son Güncelleme: 29.04.2018 18:50
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