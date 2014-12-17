“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”nden Halka Çağrı

“ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN GÖÇ YASASINA DUR DE İNİSİYATİFİ’YLE BİRLİKTE GÜNÜ GELDİĞİNDE SOKAKLARA DÖKÜLÜN”

“HÜKÜMET VERGİ AFFIYLA ELDE EDECEĞİ 231,8 MİLYON TL’LİK VERGİ GELİRİNİN SADECE YÜZDE 14.35’İ İLE GÖÇ YASASI’NI KALDIRABİLİR”

“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” halkı, “Göç Yasası” olarak nitelendirdikleri, “Kamu Görevlilerinin Aylık Maaş-Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”na karşı çıkmaya, günü geldiğinde yasaya tepki göstermek için kendileriyle sokağa inmeye çağırdı.

Yasa’nın “eşit işe eşit ücret” hakkını, sosyal hakları ve toplu sözleşme hakkını yok ettiğini savunan İnisiyatif, bu uygulamanın ortadan kaldırılması için mücadeleye devam edeceğini kaydederek, hükümetin ‘yasanın kaldırılması için kaynak yok’ dediğini savundu ve hükümete kaynak gösterdi.

İnisiyatif, “Hükümet aslında yaptığı açıklamayla Göç Yasası’nın kaldırılması için kaynağı kendi gösterdi. Vergi affıyla elde edeceği 231,8 milyon TL’lik vergi gelirinin sadece yüzde 14.35’iyle bu yasa kaldırabilir ve geriye kalan 198,5 milyon TL ile de özel sektöre ve özel sektör çalışanlarına kaynak aktarabilir” dedi.

Yasanın değişiklik önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesinin Meclis’te kabul edildiğini söyleyen Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi, bu değişikliğin bir an önce hayata geçmesi için radikal eylemler üreteceklerini açıkladı.

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi, bugün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nda (Kamu- Sen) basın toplantısı düzenledi.

ÖZKARDAŞ’TAN AÇIKLAMA

Basın toplantısında 34 sendika ile sivil toplum örgütünün oluşturduğu Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi adına ilk sözü Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş aldı.

Özkardaş, bu hükümetin ve önceki hükümetlerin “enkaz devraldık” yönünde açıklamalar yaptığını ve bunun arkasına saklandığını öne sürdü.

Mehmet Özkardaş, halka seslendiği açıklamasında, “Bu hükümetin ve bundan önceki hükümetlerin dün söylediklerini ve bugün söylediklerini, halkın sofrasındaki ekmeği nasıl eksilttiğini hatırlayınız ve çocukların geleceği için Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi ile birlikte günü geldiğinde sokaklara dökülün” dedi.

“BÖYLE BİR RÜŞVET OLAYI VAR MI YOK MU?”

“Vergi kaçıranların arkasını sıvazlayıp onlara af çıkaranlar, batık bankaları soyanlardan, rüşvetçi bakanlardan hesap sormuyor, ihale yolsuzluklarına göz yumuyorlar” iddiasında bulunan Özkardaş, şunları da öne sürdü:

“Bazı basın organları bir bakanın 3 milyon rüşvet aldığı iddialarına yer verdi. Sağır sultan bile duydu ama bizim Başbakanımız, Başbakan Yardımcımız, Başsavcımız duymadı. Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi olarak Başbakan’a ve Başsavcı’ya yeniden soruyoruz, ‘Böyle bir rüşvet olayı var mı yok mu? Bu suskunluk niye?”

“BU ÜLKEDE FİKİR VE KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VAR”

Özkardaş basın açıklamasında gündemdeki bazı konulara da değindi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis’teki konuşmasından ötürü çirkin ve ahlak dışı saldırılara maruz kaldığını belirten Özkardaş, Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi olarak bunu kınadıklarını söyledi.

Özkardaş, “Bu ülkede fikir ve konuşma özgürlüğü var. Birilerinin fikirlerini beğenmeyebilir, görüşlerine katılmayabilirsiniz ama fikirlere ahlak kuralları içinde cevap verirsiniz. Fikirlerin bittiği yerde kaba kuvvet veya ahlak dışı saldırılar başlıyor ki biz bunu kınıyoruz” dedi.

“NÜKLEER SANTRALE KARŞIYIZ”

Mersin’de yapılan nükleer santrale karşı olduklarını vurgulayan Özkardaş, “Çernobil’i hatırlayarak bu nükleer santralin bir insanlık ve doğa faciasına yol açabileceğini göz ardı etmiyor, bu santralin burnumuzun dibine yapılmasını doğru bulmuyoruz” ifadesine yer verdi.

“LAPTA BELEDİYESİ’DEKİ İŞTEN DURDURMA EMEKÇİYE YAPILAN SAYGISIZLIK VE SALDIRIDIR”

Lapta Belediyesi’ndeki çalışanların işine son verilmesine de değinen Mehmet Özkardaş, “Popülizm yapılarak işe alınan insanlarımızın yine popülizmle kapı dışarı edilmesini emeğe, emekçiye yapılan saygısızlık ve saldırı olarak algılıyoruz” dedi.

“VERGİ VERMEK HUKUKİ BİR ZORUNLULUKTUR”

Özkardaş’ın konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Gelir Vergisi Yasası’na göre vergi vermenin hukuki bir zorunluluk olduğu kaydeden Güven Bengihan, bu zorunluluğa uymayanların suç işlemiş kabul edildiği söyledi.

Bengihan, “Bu suç yıllardır sermaye kesimi tarafından işleniyor. Ancak hükümetler bu suçu işleyenleri cezalandırmıyor. CTP-DP hükümetinin yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe koyduğu vergi affı konusundaki açıklamalar bu suçun yıllardır işlendiğini ve bu nedenle mali disiplinin bozulduğu deşifre etti” iddiasında bulundu.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun Bakanlar Kurulu öncesi yaptığı açıklamaya işaret eden Güven Bengihan şunları savundu:

“Başbakan Yorgancıoğlu, 7 bin 342 vergi mükellefinin vergi affı için başvurduğunu; vergiyle ilgili başvurulardan 50 milyon TL; 2.7 milyon TL’si kayıttan düşen araçlar olmak üzere motorlu araçlarla ilgili başvurulardan da 7.8 milyon TL gelir sağlandığını ve vergi affı kararnamesiyle vergi mükelleflerinin 174 milyon TL ödemek için kayıt altına girdiğini ifade etti.

Bu durum da bize göstermektedir ki 7 bin 342 vergi mükellefi devlete toplam 231.8 milyon TL ödemediğini kabul etmiş ve bu miktarı devlete ödemeyi taahhüt etmiştir. Bu rakamlar ülke bütçesi için inanılmaz rakamlardır. Bu rakamlar, bütçe açığımız var; bunun sebebi kamu sektörüdür diyenlere tokat oldu. Her fırsatta Göç Yasası’nın kaldırılması için kaynak yok diyenler aslında yıllardır üzerlerine düşen vergi toplama görevini yerine getirmedikleri için kaynak sıkıntısı yaşanıyor. Sayın Özkan Yorgancıoğlu’nun açıklamalarıyla bunu kabul etmiş oldu.”

“HÜKÜMET KAYNAĞI KENDİ GÖSTERDİ”

Bengihan açıklamasında şunları da söyledi:

“Bugün Göç Yasasının kaldırılması için ihtiyaç olan miktar 2 bin 138 kişi için 33 milyon 248 bin TL’dir. Bu yasanın kaldırılmasıyla mali disiplin bozulacak diye açıklama yapan Ticaret Odası’nın temsil ettiği büyük kesim suç işleyerek bunu vergi affıyla beyan etti. Bu suçu işlediğini kabul edenlerin devletten çaldığı rakam 231.8 milyon TL’dir.”

Affedilen vergi miktarının 120 milyon TL olduğunu da savunan Genel Sekreter Bengihan, “Hükümet yapmış olduğu açıklama ile Göç Yasası’nın kaldırılması için kaynağı kendisi gösterdi. Vergi affından elde edeceği 231,8 milyon TL’lik vergi gelirinin sadece yüzde 14.35’i ile Göç Yasasını kaldırabilir ve geriye kalan 198.5 milyon TL ile de özel sektöre ve özel sektör çalışanlarına kaynak aktarabilir” dedi.

Göç Yasası’na Dur De İnisiyatifi basın toplantısının ardından eylem ve benzeri kararlar üretmek için görüşmesini sürdürdü.