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“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” Pazartesi Meclis Önünde

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, pazartesi günü saat 10.00’da Meclis önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” Pazartesi Meclis Önünde

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, pazartesi günü saat 10.00’da Meclis önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

22 Kasım 2014 Cumartesi 13:42
“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” Pazartesi Meclis Önünde
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 “Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, pazartesi günü saat 10.00’da Meclis önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

İnisiyatif, açıklamanın ardından, göç yasası olarak nitelendirdikleri yasanını kaldırmasına yönelik sundukları yasa tasarısının ivedilik oylamasının yapılmasını bekledikleri meclis oturumunu izleyeceğini duyurdu.

İnisiyatif adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, “gençleri göçe zorlayan 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın hala yürürlükte kalmasını ve buna göz yumanları” eleştirdi.

Kaptan, “Çıkarılan vergi affı ile sermayeye milyonlarca TL af uygulayan hükümet sıra GÖÇ Yasasına geldi mi kaynak yok demekte ve hükümet koltuklarında kime hizmet ettiklerini kamuoyuna göstermektedirler” dedi.

İnsiyatif olarak söz konusu yasasını kaldırmasına yönelik sundukları yasa tasarısının pazartesi günü mecliste ivedilik oylaması yapılacağını kaydeden Kaptan, şöyle devam etti:

“Herkesi evet oyu vermeye davet ediyoruz. Oylamada hayır oyu kullanan milletvekillerini tüm kamuoyu önünde görsel ve yazılı materyalle deşifre edeceğiz”

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“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”Pazartesi Günü Saat 10.00’da Meclis önünde Basın Açıklaması Yapacağını Açıkladı.
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