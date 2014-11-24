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“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” Meclis’te Eylem Yaptı

“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası Önerisi’nin Meclis komitesinde ivedilikle görüşülmesinin oy çokluğu ile onaylanmasının ardından genel kurul salonunda eylem yaptı.

“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” Meclis’te Eylem Yaptı

“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası Önerisi’nin Meclis komitesinde ivedilikle görüşülmesinin oy çokluğu ile onaylanmasının ardından genel kurul salonunda eylem yaptı.

24 Kasım 2014 Pazartesi 14:17
“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi” Meclis’te Eylem Yaptı
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 “Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası Önerisi’nin Meclis komitesinde ivedilikle görüşülmesinin oy çokluğu ile onaylanmasının ardından genel kurul salonunda eylem yaptı.

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi, hükümete mensup milletvekillerinin bazılarının da onay oyu verdiği yasa önerisinin ivediliğinin Meclis’te 17’ye karşı 14 oyla ve oy çokluğuyla onaylanmasının ardından “Hade Barra” pankartları açtı ve “hükümet hade barra” sloganı attı.

O sırada Meclis oturumunu yürüten UBP Milletvekili Zorlu Töre bunun üzerine konukların salonu terk etmesini istedi, ancak eylemciler salonu terk etmeyince oturuma 10 dakika ara verdi. Bunun üzerine sendikacılar salonu olaysız boşalttı.

Eylemciler, Genel Kurul toplantısını izlemek üzere izleyici locasına girmezden önce Meclis önünde basın açıklaması da yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası Önerisi’nin Meclis Komitesinde Ivedilikle Görüşülmesinin Oy çokluğu Ile Onaylanmasının Ardından Genel Kur
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