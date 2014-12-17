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Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi Cumhurbaşkan Adaylarına Mektup Gönderecek

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi, “Göç Yasası” olarak nitelendirdikleri, kamu görevlilerinin aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerini düzenleyen 47/2010 sayılı yasayla ilgili Cumhurbaşkanı adaylarına mektup göndereceğini, bu mektupta sorulara yer verileceğini açıkladı.

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi Cumhurbaşkan Adaylarına Mektup Gönderecek

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi, “Göç Yasası” olarak nitelendirdikleri, kamu görevlilerinin aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerini düzenleyen 47/2010 sayılı yasayla ilgili Cumhurbaşkanı adaylarına mektup göndereceğini, bu mektupta sorulara yer verileceğini açıkladı.

17 Aralık 2014 Çarşamba 14:19
Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi Cumhurbaşkan Adaylarına Mektup Gönderecek
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 Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi, “Göç Yasası” olarak nitelendirdikleri, kamu görevlilerinin aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerini düzenleyen 47/2010 sayılı yasayla ilgili Cumhurbaşkanı adaylarına mektup göndereceğini, bu mektupta sorulara yer verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı adaylarından mektuplara yanıt isteyeceklerini belirten Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi, tavırlarını yanıtları değerlendirdikten sonra açıklayacaklarını söyledi.

47/2010 sayılı yasanın  “eşit işe eşit ücret” hakkını, sosyal hakları ve toplu sözleşme hakkını yok ettiğini savunan İnisiyatif, bugün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nda (Kamu- Sen) basın toplantısı düzenlemiş, ardından bazı kararlar almak üzere toplantıya devam etmişti.

ÖZKARDAŞ TOPLANTIDA ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, toplantıda alınan kararlar konusunda bugün öğleden sonra yazılı bir açıklama yaptı.

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi adına açıklama yapan Özkardaş, “Kararlarımızın bir kısmını şimdi, diğerlerini ise günü geldiğinde açıklayıp, yürürlüğe koyacağız” dedi.

Özkardaş, bugünkü görüşmede alınan kararları şöyle sıraladı:

“Cumhurbaşkanı adaylarına İnisiyatif temsilcilerinin de bulunacağı canlı televizyon programına katılmaları yönünde talepte bulunulacak.

Yıllardır, muhalefette başka, hükümete gelince başka konuşulan ve halk olduğumuzu seçim zamanı hatırlayanlara dünlerini ve bugünlerini hatırlatma zamanı ve sırası, emeği, ekmeği çalınan halkımızda ve bizlerdedir.”

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