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Göç Rakamları Açıklandı

Milyonlarca kişi göç etti

Göç Rakamları Açıklandı

Milyonlarca kişi göç etti

22 Şubat 2016 Pazartesi 11:14
Göç Rakamları Açıklandı
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Türkiye'de milyonlarca kişi göç etti

Türkiye'de 2014-2015 döneminde 2 milyon 720 bin 438 kişi yaşadığı şehri değiştirirken, rakamsal olarak en fazla göç alan ve veren şehir yine İstanbul oldu. Söz konusu dönemde 81 ilin 50'si net göç verdi. İstanbul'a 453 bin kişi göç ederken, aynı dönemde 402 bin kişi de İstanbul'dan ayrıldı.

 (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, yaklaşık 78,7 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'de 2014-2015 döneminde nüfusun yüzde 3,45'i göç etti. Göç alan şehirler arasında ekonomik gelişmişliği, yaşam standartları ve iş imkanları daha yüksek olan büyük şehirler başı çekerken, bu illerin başında her zaman olduğu gibi İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Kocaeli takip etti.

81 İLİN 50'Sİ NET GÖÇ VERDİ, 31'İ NET GÖÇ ALDI

Oransal olarak incelendiğinde en fazla net göçü binde 28,6 ile Kars verdi. Kars'ı binde 28,1 ile Ağrı, binde 26,8 ile Muş ve Bayburt, binde 27,9 ile Yozgat, binde 24,3 ile Şırnak, binde 21,6 ile Ardahan ve binde 20 ile Bitlis izledi.

Son Güncelleme: 22.02.2016 13:21
Anahtar Kelimeler:
AçıklamasıRakamlarıGöçTürkiyede
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