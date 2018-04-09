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Go-kart pistinde feci kaza! Son kurban lise öğrencisi oldu: Fular tekerleklere dolandı!

Go-kart pistinde feci kaza! Son kurban lise öğrencisi oldu: Fular tekerleklere dolandı!

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
Go-kart pistinde feci kaza! Son kurban lise öğrencisi oldu: Fular tekerleklere dolandı!
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İstanbul'da Sarıyer’de lise öğrencisi genç bir kız, bindiği go-kart aracında boynundaki fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam mücadelesi verirken, yaşanan olay, akıllara Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Havvanur Yalçın arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer İstinye’de bulunan bir go-kart alanına geldi.
 

BOYNUNDAKİ ŞAL TEKERE DOLANDI, AĞIR YARALANDI


Burada go-kart aracına binen genç kız, emniyet kemerini taktı. Güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gerekirken işletme çalışanları genç kızın kasksız bir şekilde ve şalıyla go-kart aracını sürmesine müsaade etti.

Bir süre aracı kullanan Havvanur Yalçın, boynundaki fuların kullandığı aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza yaptı. Ağır şekilde yaralanan Yalçın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Havvanur Yalçın
 

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR


Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan genç lise öğrencisi, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor.
 

DAHA ÖNCE DE BENZER KAZALAR YAŞANMIŞTI


Geçtiğimiz eylül ayında, Rize'de bindiği go-kart aracında boynundaki şalı lastiğe takılan hemşire 21 yaşındaki Tuğba Cevahir, ölümden dönmüştü Nefessiz kalan genç kızın boğazı delindi, akciğerine tüp yerleştirildi


Tuğba Cevahir

 

2013 YILINDA DA BENZER BİR KAZA MEYDANA GELMİŞTİ


Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza akıllara 2013 yılında Sakarya’da  üniversite öğrencisi Tuğba Erdoğan'ın benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi.


2013 yılında gerçekleşen feci olayda da genç kızın go-kart aracına yasak olmasına rağmen boynundaki atkıyla bindiği, olayın atkının tekerleklere dolanması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.

 

Anahtar Kelimeler:
Go-kart PistiFeci Kaza
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