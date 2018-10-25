banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93009
ALTIN
223.744
DOLAR
5.6418
STERLİN
7.2643
EURO
6.4391
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Akıncı İle Anastasiadis yarın görüşüyor
Akıncı İle Anastasiadis yarın görüşüyor
Erhürman: “Gevşek Federasyon yapısıyla bir sorunumuz yok”
Erhürman: “Gevşek Federasyon yapısıyla bir...
banner282

Gmb Tiyatrosu Sezonu “benim Oğlum Doktor” İle Açtı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Gazimağusa Belediyesi (GMB) Tiyatrosu, 2018-2019 tiyatro sezonunu  “Benim Oğlum Doktor” isimli komedi oyunu ile açtı.

Gmb Tiyatrosu Sezonu “benim Oğlum Doktor” İle Açtı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Gazimağusa Belediyesi (GMB) Tiyatrosu, 2018-2019 tiyatro sezonunu  “Benim Oğlum Doktor” isimli komedi oyunu ile açtı.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
Gmb Tiyatrosu Sezonu “benim Oğlum Doktor” İle Açtı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Gazimağusa Belediyesi (GMB) Tiyatrosu, 2018-2019 tiyatro sezonunu  “Benim Oğlum Doktor” isimli komedi oyunu ile açtı.

GMB’den yapılan açıklamaya göre, Eli Saghi’nin yazıp İlke Susuzlu’nun yönettiği, Alper Susuzlu, Ali Çetin, Fatma Bilgen, Firdevs Özdemir, Kumru Garabli, Özlem Özarı ve Saldıray Özarı’nın rol aldığı oyunun prömiyeri dün akşam gerçekleştirildi.

Oyun 2, 7, 24, 26 Kasım ve 4, 7 Aralık tarihlerinde saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, dün akşam oyundan önce yaptığı konuşmada, sanatın ve  sanatçının önünü açmak ve  destek vermek için çalıştıklarını ifade etti. 

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun yanında Türkiye’den oyun getirerek halka sunacaklarını dile getiren Arter, “ne kadar çok tiyatro oyunu olursa, o kadar çok düşünen ve tebessüm eden insanlar olur” diye konuştu.

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni İlke Susuzlu da, 2 aylık hazırlanma sürecinin kendileri için çok keyifli geçtiğini ifade ederek, oyun hakkında bilgi verdi.

(YIL/HA)

 


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Ybh Ve Zibilling Gönüllülerinden Lefke’de Ortak Etkinlik
Ybh Ve Zibilling Gönüllülerinden Lefke’de Ortak Etkinlik
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü
Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı
2018 Tarım Turizm Ve Sanayi Mali Destek Kısmi Hibe Programları Lansmanı Yapıldı...erhürman: “yeni Girişimcilerin Katılımı Son Derece Önemli”
2018 Tarım Turizm Ve Sanayi Mali Destek Kısmi Hibe Programları Lansmanı Yapıldı...erhürman: “yeni Girişimcilerin Katılımı Son Derece Önemli”
Ktös Ve Ktoeös, “kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlıklarıyla İlgili Mağduriyet Yaşadığına İnanan Kişilerin Aralık Sonuna Kadar Başvuru Yapabileceğini Hatırlattı
Ktös Ve Ktoeös, “kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlıklarıyla İlgili Mağduriyet Yaşadığına İnanan Kişilerin Aralık Sonuna Kadar Başvuru Yapabileceğini Hatırlattı
2018 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlan Edildi
2018 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlan Edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim