Gmb, Mga Ve Yunus Emre Enstitüsü’nden 23 Nisan Şenliği

Gazimağusa Belediyesi (GMB), Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ve Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın şölen düzenliyor.

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Gazimağusa Belediyesi (GMB), Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ve Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın şölen düzenliyor.

Gazimağsua Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre şölen, 12:00-18:00 saatleri arasında MGA’nın Sakarya tesisinde yapılacak.

Şölende, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca, jonglör, palyaço, masal çadırı, illüzyon gösterisi, ebru ve seramik atölyesi, Keloğlan ve sürpriz hediyeler yer alacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, şehrin çehresini değiştirmenin sadece fiziki projelerle gerçekleştirilemeyeceğini; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif projelerin de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arter, çocukların 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak yarınki şenliğe tüm çocukları ve aileleri davet etti.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI