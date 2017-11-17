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17 Kasım 2017 Cuma 10:22

G.MAĞUSA'DA ASFALT ATAĞI...

Gazimağusa Belediyesi’nin Sakarya ve Dumlupınar Mahallerinde devam eden Asfalt Yol Yapım Projesi kapsamında Sakarya Mahallesi’nde daha önce toprak olan bazı yollarda asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

G.MAĞUSA'DA ASFALT ATAĞI...
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Gazimağusa Belediyesi’nin Sakarya ve Dumlupınar Mahallerinde devam eden Asfalt Yol Yapım Projesi kapsamında Sakarya Mahallesi’nde daha önce toprak olan bazı yollarda asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Sakarya’nın Talat Cafer Sokağı’nda yeni yapılan asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi. Sakarya Bölgesi’nde bozuk olan yolların asfaltlanmasının yanısıra, hiç asfaltı olmayan sokaklarda drenaj altyapısından başlanarak asfalt dökümü yapılıyor. Uçanok Emlak ve İnşaat Şirketi’nin yürüttüğü projede, Salamis Yolu’nu Sosyal konutlara bağlayan Talat Cafer Sokak ve UN Kampı arkasındaki Köroğlu Sokak ile Hasan Barbaçolli Sokağı birbirine bağlayan 300 metrelik toprak yol baştan sona düzenlenerek trafiğe açılıyor.

Ayrıca Sincan Sokak ile Köroğlu Sokak arasındaki küçük sokaklar ile Alasya Park arkasında Uluçam Yolu ile Sinemis Öğrenci Yurdu arasındaki toprak yol da asfaltlanıyor. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’da yapılaşmasın çok yoğun olduğu Sakarya Mahallesi’nin Talat Cafer Sokağı’nda daha önce planladıkları gibi asfaltlama çalışmasına başladıklarını ifade ederek, “Gazimağusa’da asfaltlanacak çok yol var.

Ancak çok yoğun yerleşimin başladığı, çok yoğun kullanılan ve acil olan güzergaha öncelik verdik. Salamis yolundaki trafik akışını rahatlatmak amacıyla Salamis Yolu ile Lefkoşa Yolu’nun arasında bağlantı yolu olma özelliği olan Talat Cafer Sokağı önemlidir.” dedi. Hem kötü durumda olan yollarda hem de toprak olan yollarda asfaltlama çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan İsmail Arter, ayrıca Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Hurmalı Çember ile Alasya Park arasındaki güzergahta kaldırım çalışmasının da devam ettiği, yeni kaldırımların engelli bireylerin kullanabileceği şekilde yapıldığını belirtti. 
 
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