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08 Şubat 2017 Çarşamba 11:50

Gkmyd, Güzelyurt’a Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yapılmasını Talep Etti

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (GKMYD) Güzelyurt’a sokak hayvanları için hayvan rehabilitasyon merkezi yapılmasını talep etti.

Gkmyd, Güzelyurt'a Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Yapılmasını Talep Etti
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Lefkoşa, 8 Şubat 17 (.): Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (GKMYD) Güzelyurt’a sokak hayvanları için hayvan rehabilitasyon merkezi yapılmasını talep etti.

Dernek yaptığı açıklamada, “Hayvan Refahı Yasası” nın Cumhuriyet Meclisi’nden 4 yıl önce oybirliğiyle geçmesine rağmen bunun gereğinin uygulamada yerine getirilmediğine vurgu yaptı.

“Unutulmamalıdır ki; bu dünyada var olmak başlı başına bir haktır ve en az bizler kadar, bizimle sokakları paylaşan hayvan dostlarımız da hak sahibidir” denilen açıklamada, Güzelyurt’ta bir rehabilitasyon merkezi olmayışının büyük sorunlara yol açtığı belirtildi.

Bölgede faaliyet gösteren restoran ve cafe işletmecileriyle anlaşarak çöpe giden yemek artıklarının sokak hayvanları için ayrılmasının hayata geçirilmesi zor olmayan bir uygulama olduğuna dikkat çekilen açıklamada, GKMYD olarak, hayvanlar için rehabilitasyon merkezi yapılması yönünde atılacak adımın destekçisi olacaklarını kaydetti.

(UG/ŞEB)

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