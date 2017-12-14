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G.K.K’DAN İSKELE BELEDİYE TİYATROSU EKİBİNE TEŞEKKÜR BELGESİ

G.K.K’DAN İSKELE BELEDİYE TİYATROSU EKİBİNE TEŞEKKÜR BELGESİ

14 Aralık 2017 Perşembe 12:12
G.K.K’DAN İSKELE BELEDİYE TİYATROSU EKİBİNE TEŞEKKÜR BELGESİ
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Son dönemde sahneye koyduğu oyunlarla adından sıkça söz ettiren İskele Belediye Tiyatrosu ekibine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teşekkür belgesi verildi. Sami Yakar yönetmenliğindeki Belediye Tiyatrosu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı ‘’Nöbette’’ oyunuyla, 14 Kasım tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Şöleninde seyirci önüne çıkmış ve izleyenlerden tam not almıştı. Nöbette oyunu, Kıbrıs Türk Toplumunun 1955’ten 1983’e kadar geçirdiği süreci özetleyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına kadar geçen süreçte mücadele eden Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, Milli Mücadele Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, çıkarmanın açıklamasını yapan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit gibi bu mücadeleye emek veren herkesi yâd etmek için hazırlanmıştı. Olayların, nöbetteki iki mücahidin gözünden anlatılmaya çalışıldığı oyunda Burkay Uzun ve Bilal Dericioğlu mücahit rollerine bürünürken, Ebru Kırmızı ise sahne arkası teknik destek sağlamıştı.

Son Güncelleme: 14.12.2017 13:13
Anahtar Kelimeler:
Sami YakarGüvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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