GKK’dan Açıklama...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), yasadışı göçmen taşımacılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile arama kurtarma faaliyeti icra eden Güvenlik Kuvvetleri Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarınca, dün, Zafer Burnu açıklarında, içerisinde 14 Suriyeli yasadışı göçmen taşıyan bir tekne tespit edildiğini bildirdi.



GKK tarafından yapılan açıklamada, bahse konu yasadışı göçmenlerin, sağlık kontrolü ve ilk müdahalenin yapılması sonrasında, KKTC karasuları dışında bulunmaları sebebiyle TC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildiği, teknenin ise yedeklenerek Gazimağusa Limanı’na getirildiği belirtildi.



