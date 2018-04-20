Gkk Tarafından Düzenlenen “23 Nisan Çocuk Bayramı Resim, Şiir Ve Kompozisyon Yarışması” Sonuçlandı

Lefkoşa, 20 Nisan 18 : Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen “23 Nisan Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması” sonuçlandı. Derin Su Tunçbilek, Nalan Bitta ve Tuğba İdiskut birinciliğe layık görüldü.



GKK’dan yapılan açıklamaya göre yarışmanın finali ve ödül töreni 18 Nisan Çarşamba günü Radyo Güven Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.



Kompozisyon kategorisinde The English School of Kyrenia’dan Derin Su Tunçbilek birinci, Ela Tütengil ikinci, Tülin Şevket üçüncü olurken; şiir kategorisinde 23 Nisan İlkokulu’ndan Nalan Bitta birinci, TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Serkut Adalı ikinci, 23 Nisan İlkokulu’ndan Gamze Eroğlu üçüncü geldi.





Resim yarışmasında ise Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan Tuğba İdiskut birinci, Yedidalga İlkokulu’ndan Ömer Uyar ikinci, Girne Maarif Anaokulu’ndan Hevin Dündar üçüncülüğe layık bulundu.(ÖZ/HA)