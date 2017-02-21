Gkk, Erenköy Bölgesi Yakınında Arama-kurtarma Faaliyeti Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 21 Şubat 17 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) arama-kurtarma unsurları, Rumların bir ceset bulmasının ardından,Erenköy bölgesi yakınında, KKTC karasuları dahilinde mülteci akışı şüphesi üzerine arama-kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Erenköy bölgesinin batısında bulunan Paşayammu bölgesinde Rum sahil güvenlik botları tarafından kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Mülteci akışı şüphesi nedeniyle bölgede GKRY tarafından arama- kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Arama-kurtarma faaliyetinin Erenköy bölgesi yakınında olması nedeniyle, KKTC karasuları dâhilinde, GKK arama-kurtarma unsurlarınca, 2 sahil güvenlik botu ve 2 helikopter ile arama-kurtarma faaliyeti icra edildi.

(YIL/HA)

