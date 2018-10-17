Gkk Envanterinden Çıkarılan Araç Ve Malzemeler 25 Ekim Çarşamba Günü Satışa Çıkarılacak

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılan araç ve malzemeler 25 Ekim Çarşamba günü satışa çıkarılacak.



Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinden verilen bilgiye göre, satışa çıkarılacak malzemeler arasında Land Rover 109 araçlar, alüminyum, akü, lastik, demir, ahşap, plastik, kablo ve elektronik malzemeler bulunuyor.



Satış 09:30 ile 15:00 saatleri arasında Dikmen’de Lojistik Destek Komutanlığında yapılacak.



Malzemelerin incelenmesine 22 ve 23 Ekim’de 10:00 ile 12:00 saatleri arasında izin verileceği, detaylı bilgi için 2346925 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.



Satışların peşin ödeme ile yapılacağı, HEK demir, plastik, çelik krom, bakır ve elektrik aksamlı malzeme ihalesi için 5 bin TL, 45 gün süreli banka teminatı ve nakdi teminat aranacağı kaydedildi.



HEK akü ve hurdaların tahliyesinin Çevre Koruma Dairesinin esaslarında yapılacağı, HEK akü için toplama, taşıma ve depolama izinlerinin aranacağı belirtildi.



(ID/HA)