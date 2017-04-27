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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Gkk’dan Engelli Vatandaşlara Temsili Askerlik Uygulaması 16 Mayıs’ta…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), engelli vatandaşların askerlik görevini temsili olarak yerine getirmelerini sağlamak üzere, temsili askerlik uygulaması gerçekleştirecek.

Gkk'dan Engelli Vatandaşlara Temsili Askerlik Uygulaması 16 Mayıs'ta…
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Lefkoşa, 27 Nisan 17 8.): Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), engelli vatandaşların askerlik görevini temsili olarak yerine getirmelerini sağlamak üzere, temsili askerlik uygulaması gerçekleştirecek.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşlar için temsili askerlik uygulaması Gazimağusa’daki Gülseren Kışlası’nda 16 Mayıs’ta 10.00-15.30 saatleri arasında icra edilecek. Uygulamaya katılanlara temsili terhis belgesi verilecek.

Temsili askerlik uygulamasına gönüllü olarak katılmak isteyen 18 yaşını doldurmuş “askerliğe elverişli değildir” belgesi olan erkek vatandaşlar belgeleri ile birlikte 10 Mayıs  Çarşamba gününe kadar Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’ne  müracaat edebilecek.

Temsili askerlik uygulamasi törenini izlemek isteyen basın mensuplarının, isimlerini en geç 10 Mayıs  Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanliği Basın Bürosu’na  bildirmeleri ve 16 Mayıs  Salı günü saat 13.30’da Gülseren Kışlası nizamiyesinde hazır olmaları istendi.

Engelli vatandaşlar ve törene katılacak basın mensupları duyuru metnine ve törenle ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.net internet adresinden ulaşabilecek.

(YIL/ÖK)

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