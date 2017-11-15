GKK KUTLAMA TÖRENLERİNE COŞKULU KATILIMLARI İÇİN TÜM HALKA ŞÜKRANLARINI SUNDU



GKK tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıl dönümü kutlama törenlerinin dün ve bugün ülke genelinde düzenlenen etkinlik ve resmi törenlerle kutlandığı ifade edildi.Açıklamada, “Düzenlenen kutlamalara tüm KKTC kurum ve kuruluşları ile birlikte güvenlik kuvvetleri komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yaya, motorlu ve zırhlı birliklerin yanında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş uçaklarının da katılması törenlerin coşkusunu yükseltmiş ve halkımızın güvenini artırmıştır. Ülke genelinde halkımızın yoğun ilgi ve katılımı da törenlere renk katmıştır” denildi.