GKK KOMUTANI TÜMGENERAL YILMAZ YILDIRIM GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ



Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Gazimağusa

Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Gazimağusa Belediye Başkanı

İsmail Arter’in daha önce ziyaret ettiği GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz

Yıldırım’in iade-i ziyaretinde GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır

bulundu. Belediye Başkanı İsmail Arter’in makamında gerçekleşen görüşmede,

Başkan İsmail Arter ile Tümgenerel Yılmaz Yıldırım kentle ilgili genel konularda

görüş alışverişinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, GKK Komutanı

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’in ziyaretinden dolayı büyük mutluluk ve

memnuniyet duyduğunu ifade ederek, genel konularda görüş alışverişinde

bulunacakları Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Gazimağusa ile ilgili tecrübeye

dayalı görüşlerini dinlemenin kendilerine büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Belediye başkanı İsmail Arter, belediyenin yaptığı çalışmalarda Güvenlik

Kuvvetleri Komutanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını da sözlerine

ekleyerek, ziyaret için teşekkür etti.

GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise konuşmasında, Belediye Başkanı

İsmail Arter’e hem iade-i ziyarette bulunduklarını hem de Gazimağusa’ya

verdiği büyük hizmetlerden dolayı kendisini tebrik etmek için belediyeye

geldiklerini ifade ederek ederek, Gazimağusa’yı çok sevdiklerini söyledi.

Tümgeneral Yıldırım, belediyenin yapacağı çalışmalara GKK olarak ne gibi

katkılar yapabileceklerini de konuşacaklarını ifade etti.

Ziyaretin hatırası olarak Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail

Arter’e plaket takdim etti.