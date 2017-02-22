GKK KOMUTANI TÜMGENERAL YILMAZ YILDIRIM GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Gazimağusa
Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Gazimağusa Belediye Başkanı
İsmail Arter’in daha önce ziyaret ettiği GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz
Yıldırım’in iade-i ziyaretinde GKK Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır
bulundu. Belediye Başkanı İsmail Arter’in makamında gerçekleşen görüşmede,
Başkan İsmail Arter ile Tümgenerel Yılmaz Yıldırım kentle ilgili genel konularda
görüş alışverişinde bulundu.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, GKK Komutanı
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’in ziyaretinden dolayı büyük mutluluk ve
memnuniyet duyduğunu ifade ederek, genel konularda görüş alışverişinde
bulunacakları Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Gazimağusa ile ilgili tecrübeye
dayalı görüşlerini dinlemenin kendilerine büyük fayda sağlayacağını ifade etti.
Belediye başkanı İsmail Arter, belediyenin yaptığı çalışmalarda Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını da sözlerine
ekleyerek, ziyaret için teşekkür etti.
GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise konuşmasında, Belediye Başkanı
İsmail Arter’e hem iade-i ziyarette bulunduklarını hem de Gazimağusa’ya
verdiği büyük hizmetlerden dolayı kendisini tebrik etmek için belediyeye
geldiklerini ifade ederek ederek, Gazimağusa’yı çok sevdiklerini söyledi.
Tümgeneral Yıldırım, belediyenin yapacağı çalışmalara GKK olarak ne gibi
katkılar yapabileceklerini de konuşacaklarını ifade etti.
Ziyaretin hatırası olarak Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Belediye Başkanı İsmail
Arter’e plaket takdim etti.