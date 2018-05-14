"GKK, Güven Park Piknik Alanını “Engelsizleştirdi”



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Güven Park Piknik alanını “engelsizleştirdi”.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 10-16 Mayıs tarihleri arasında etkinliklerle kutlanan Dünya Engelliler Haftası kapsamında farkındalığı arttırmak maksadıyla bünyesinde bulunan “Güven Park Piknik Alanı”nı “engelsizleştirdi”.



Bu kapsamda, Engelsiz Güven Park Piknik alanında personel ve aileleriyle, KKTC genelindeki engelli derneklerinden 150 misafirin katılımıyla Cumartesi günü piknik etkinliği gerçekleştirildi.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, elindeki bütün yetenek ve imkanları ile KKTC’deki sosyal sorumluluk projelerinde katkı koymaya devam edeceği kaydedildi.



