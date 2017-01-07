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07 Ocak 2017 Cumartesi 07:46

GKK EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ, AB’NİN BİRİNCİL HUKUKU SAYILMAYACAK HİÇBİR ÇÖZÜME ONAY VERİLMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

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GKK EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ, AB'NİN BİRİNCİL HUKUKU SAYILMAYACAK HİÇBİR ÇÖZÜME ONAY VERİLMEYECEĞİNİ BELİRTTİ
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GKK EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ, AB’NİN BİRİNCİL HUKUKU SAYILMAYACAK HİÇBİR ÇÖZÜME ONAY VERİLMEYECEĞİNİ BELİRTTİ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Avrupa Birliği’nin birincil hukuku sayılmayacak hiçbir çzöüme  halkın onay vermyeceğini  belirtti.

Derrnek Başkanı Esen Ömürlü yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ocak’ta Cenvere’de başlayacak Kıbrıs zirvesinin  Rum liderliğinin hakimiyetçi zihniyeti ve Türklerle paylaşımı hazmedemeyişi nedeniyle fazla umut vaat etmediğini kaydetti.

Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının beklentisinin, siyasi mutlak eşitlik,varlığını, temel haklarını ve güvenliğini esas alan unsurların yeralacağı gerçekçi ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılması olduğunu ifade etti.

Ömürlü, olası çözümde iki kurucu devletten oluşacak ortak egemenlikli federal devlet mutlak siyasi eşitliği, iki kesimliliği ve dönüşümlü başkanlığı içerirse bir anlam ifade edebileceğini belirtti.

Siyasi çözümsüzlüğe rağmen, 42 yıldır Kıbrıs’ta hüküm süren barışın güvencesinin garantör Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri varlığı olduğunu ifade eden Ömürlü, bu nedenle Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

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