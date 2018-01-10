Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113300
ALTIN
161.765
DOLAR
3.7981
STERLİN
5.1398
EURO
4.5595
“HER ŞEY VATAN İÇİN”
''Her Şey Vatan İçin''
Gizem Avukat Olacaktı Ama..
Gizem Avukat Olacaktı Ama..
Arıklı: Bulun 24'ü Gelin
Arıklı: Bulun 24'ü Gelin
Lefkoşa'da Kaza!
Kaza yaptı, Sonra kaçtı
banner256
Flaş Haber
Lefkoşa'da Kaza!
Kapat

Gizem Avukat Olacaktı Ama..

Çantasından bulundu!

Gizem Avukat Olacaktı Ama..

Çantasından bulundu!

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
Gizem Avukat Olacaktı Ama..
banner238

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi genç kız, 5 ayrı işyerinden bakım ve kozmetik ürünü çaldığı iddiasıyla tutuklandı...

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Gizem Bulat isimli genç kız, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren 5 ayrı işletmeden dudak kremi, yüz temizleyici, yüz kremi, tüy dökücü ve parfüm gibi bakım ve kozmetik ürünlerini çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. 

Zanlı dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, zanlının, 8 Ocak 2018 tarihinde Gazimağusa’da İnönü Bulvarı Üzerinde faaliyet gösteren 5 ayrı işletmeden dudak kremi, yüz temizleyici, yüz kremi, tüy dökücü ve parfüm gibi bakım ve kozmetik ürünlerini çaldığını söyledi. 

Çalınan malzemeler çantasında bulundu 

Zanlının aynı gün Gazimağusa’da tespit edilip tutuklandığını belirten Üreten, sirkat edilen tüm ürünlerin, zanlının çantasında bulunduğunu bildirdi.  

Zanlının suçunu kabul ederek gönüllü ifade verdiğini de aktaran Üreten, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Üreten, zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu ve hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu da sözlerine ekledi. 

10 bin TL ödedi 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. 

Kaynak: Diyalog

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HÜR-İŞ SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
HÜR-İŞ SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
SİBER, BESİM VE SENNAROĞLU’NU KABUL ETTİ
SİBER, BESİM VE SENNAROĞLU’NU KABUL ETTİ
HAKSEN, ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ TALEPLERDE BULUNDU
HAKSEN, ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ TALEPLERDE BULUNDU

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim