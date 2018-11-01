Girne’ye Bağlı bazı köylerde yarın Elektrik kesintisi

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Postahanesi’nden başlayarak, Edremit Köy içi, Ilgaz, Yeşiltepe, Malatya, İncesu, Alsancak ve Lapta’nın batısına kadar olan alan içerisinde bulunan tüm yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi olacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 15:00 saatleri arasındaki yapılacak.



