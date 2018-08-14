Girne’de yıkık kule’de peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları başladı!

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖRDÜ: “YIKILMAKTAN KURTARDIK, TURİZME KAZANDIRDIK”



Girne Belediyesi tarafından restore edilerek sağlamlaştırılan Yıkık Kule’de peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Girne Antik Liman’ın arkasındaki Atilla Sokak’ta bulunan sur duvarlarının üzerinde yer alan Yıkık Kule’nin restorasyon ve sağlamlaştırma işlerinin tamamlanmasının ardından peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılmaya başlandı.

GÜNGÖRDÜ: “CHRYSOPOLİTİSSA KİLİSESİ’NİN TAVANINI DA YAPACAĞIZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada, limanın arka sokaklarının kent yaşamına katılıp, turizme kazandırılarak bölgeye olan ilginin artmasını amaçladıklarını söyledi. Nidai Güngördü, bölgede atıl durumda bulunan kulenin sağlamlaştırılması için 2016 yılında çalışma başlattıklarını belirterek, bölgenin halkın ve turistlerin keyifle gezebilecekleri bir yer olması için çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti.

Güngördü, Yıkık Kule’nin restorasyonunun ardından, bölgedeki Chrysopolitissa Kilisesi’nin tavanın yapılmasına başlanacağını da bildirdi.

