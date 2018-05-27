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Girne’de Yarın Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” Ele Alınacak...

Makina Mühendisleri Odası, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliğinde yarın “Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” konulu seminer düzenliyor.

Girne’de Yarın Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” Ele Alınacak...

Makina Mühendisleri Odası, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliğinde yarın “Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” konulu seminer düzenliyor.

27 Mayıs 2018 Pazar 11:43
Girne’de Yarın Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” Ele Alınacak...


 Makina Mühendisleri Odası, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği işbirliğinde yarın “Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” konulu seminer düzenliyor.

Girne’de Lord’s Palace Hotel’de yapılacak seminer saat 09.00’da başlayacak. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay, konuyla ilgili açıklamasında, etkinliğe Sağlık Bakanı Filiz Besim de katılacağını belirtti.

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Lejyoner hastalığı, Lejyonella bakterileri ile kirlenmiş su kaynaklarının klima, duş başlığı, jakuzi veya soğutma kulesi aracılığıyla su damlacıkları şeklinde havaya yayılması ve bu havanın solunup akciğerlere ulaşması ile oluşuyor. Özellikle otellerde, hastanelerde ve süpermarketlerde bu tip teçhizatlar çok kullanıldığından mekanik tesisat sistemlerinde Lejyonella bakterisinin barınmasına olanak vermeyecek önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor.

 

Son Güncelleme: 27.05.2018 14:52
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