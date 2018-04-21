Turizm ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi katkılarıyla, bugün Girne’de Turizm Şöleni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı şölen, Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Liman arasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Zeytin tütsüsü yakılarak startı verilen şölende daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konseri yer aldı.

KÖPRÜLÜ

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, şölende ilk konuşmayı yapan Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü, hafta etkinlikleri kapsamında Girne’de düzenlenen şölene katılan herkese teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Girne kenti ve turizminin birbirinden ayrılamaz olduğunu ifade ederek, Girne’nin turizmin başkenti ve odak noktası olduğunu belirtti.

Girne kenti ve turizmini planlayarak daha iyi noktalara taşımak için, imar planını hayta geçirdiklerini dile getiren Güngördü, turizmde, bakanlık, belediye sivil toplum, meslek örgütleri ve halkın işbirliğinin önem taşıdığına vurgu yaptı.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da şölende yaptığı konuşmada, bir ada ülkesi olan KKTC’de ekonomi gelişmenin turizm ve yüksek öğrenimle mümkün olabileceğini belirterek, turizmin, ekonomik kalınma ve istihdama önemli katkı sağladığını kaydetti.

KKTC’ye 4-5 saatlik uçuş mesafesinde yaşayan, 1 buçuk milyar insanı büyük bir potansiyel olarak gördüklerini belirten Ataoğlu, hedeflerinin kitle turizm yanında, sağlık spor, eko ve diğer alternatif turizm çeşitlerini geliştirerek, otellerdeki doluluk oranlarını yıl boyunca yüzde 90’lara çıkarmak olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık olarak, ülkede somut adımlar atıp gerekeli yasal ve altyapısal düzenlemelerle ve turizmi çeşitlendirerek, 12 aya yayma kararlılığında olduklarını söyleyen Ataoğlu, bunun için sektördeki tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını anlattı.

Yerli istihdam ve yerli ürünlerin tüketiminin desteklenmesi içinotellerle görüşme yaptıklarını da kaydeden Ataoğlu, ayrıca OTEM’i yeniden devreye sokarak, turizme kalifiye eleman yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Ülkenin turizm başkenti olan Girne’nin turizm potansiyelini artırmak ve marka değerini yükseltmek amacıyla çalıştıklarını kaydeden Ataoğlu, Girne için teleferik projesi çalışmalarının devam ettiğini, 2012 yılında kapatılan Güzel Sanatlar Müzesi’nin restore edilerek yeniden ziyarete açılacağını, tarihi Lambousa Krallığında çevre düzenleme çalışmaları yapıldığını ve 30 Mayıs’tan itibaren ise Girne-Alanya arasında gemi seferlerinin başlatılacağını kaydetti.

Girne Antik yat Limanı konusunda yakında ihaleye çıkılacağını da belirten Ataoğlu, bu projelerin hayata geçmesiyle ülke turizminde büyük ilerleme sağlanacağına inanç belirtti.

Turizm şöleni boyunca, Girne Kordon boyunda, oteller stant kurarak tanıtım yaparken, Türk kültürü ve mutfağına özgü yiyecek içecek satışları da yapıldı.

Şölen boyunca, konserler, halk dansları ve modern dans gösterileri yer alırken, çocuklara yönelik etkinlikler, çeşitli ikramlar, hediye çekilişleri, Girne liman ve kale turları düzenlendi.