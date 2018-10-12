banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
231.452
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7751
EURO
6.8595
Tecavüz ettiği iddia ediliyor
TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Tutuklu sayısı 5’e yükseldi
TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Çatalköy'de tecavüz
ÇATALKÖY'DE TECAVÜZ
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
banner282
Flaş Haber
Çatalköy'de tecavüz
Kapat

Girne’de Sokak Hayvanlarına Yardım Amacıyla “Parkta Jivamukti Yoga” Etkinliği Düzenlenecek

Girne’de Sokak Hayvanlarına Yardım Amacıyla “Parkta Jivamukti Yoga” Etkinliği Düzenlenecek

12 Ekim 2018 Cuma 12:33
Girne’de Sokak Hayvanlarına Yardım Amacıyla “Parkta Jivamukti Yoga” Etkinliği Düzenlenecek

ETKİNLİK PAZAR GÜNÜ SEVİM EBEOĞLU BARIŞ PARKI’NDA

Girne Belediyesi himayelerinde Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği ve Seven Sense Yoga Dükkanı iş birliğinde sokak hayvanlarına yardım amacıyla “Parkta Jivamukti Yoga” etkinliği düzenlenecek. 

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre halka açık olacak etkinlik, Pazar günü 17.00-18.00 saatleri arası Girne Açık Pazar yanındaki Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda yer alacak.

Hayatında hiç yoga yapmamış kişilerin de katılabileceği etkinlikle sokak hayvanlarının insanlara olan ihtiyacı konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor. 

Etkinlikten elde edilecek gelir, sokakta yaşayan canların tedavi ve rehabilitasyon masraflarında kullanılacak. 

Katılımcıların yoga yapmak için yanlarında mat veya plaj havlusu, sıcak tutacak kıyafet veya şal bulundurmaları istendi. 

Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel gözetimindeki etkinliğe katılım için 20 TL bağış kabul edilecek. 

Kayıt ve bilgi için 0533 870 2014 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 12.10.2018 23:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜK Pazartesi Tohumluk Arpayla Buğday Satışına Başlıyor
TÜK Pazartesi Tohumluk Arpayla Buğday Satışına Başlıyor
KISBÜ Öğrencileri Kan Bağışında Bulundu
KISBÜ Öğrencileri Kan Bağışında Bulundu
Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Açılış Kokteyli Gerçekleştirildi
Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Açılış Kokteyli Gerçekleştirildi
Yaklaşık 54 Bin Kilo İthal Patates İmha Edilmek Üzere Karantinaya Alındı
Yaklaşık 54 Bin Kilo İthal Patates İmha Edilmek Üzere Karantinaya Alındı
“9. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri” İptal
“9. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri” İptal
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti
Tüketiciler Derneği’nden Domates Uyarısı
Tüketiciler Derneği’nden Domates Uyarısı
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Buffer Frınge Festivali “düet”leri Yarın Başlayacak
Buffer Frınge Festivali “düet”leri Yarın Başlayacak
Kanbay: “Protokol Ve Programların Ruhunda Güçlü Bir Devlet Yaratma Var”
Kanbay: “Protokol Ve Programların Ruhunda Güçlü Bir Devlet Yaratma Var”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim