Girne’de “Şehre Meydan Oku” Etkinliği Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE FARKINDALIĞI ARTIRMA AMACIYILA DÜZENLENEN URBANATHLONDA 52 KİŞİ YARIŞTI

Girne’de dün, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Girne Belediyesi işbirliğiyle uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, “Şehre Meydan Oku” sloganıyla Urbanathlon etkinliği düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Vakıflar İdaresi, Afrodizyak Organizasyon ve bazı sivil toplum örgütlerinin de katkı koyduğu etkinliğe, Başbakan Hüseyin Özgürgün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Özcan, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, bazı milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

Girne Kordonboyu, mendirek, tarihi liman ve Girne Kent merkezini kapsayan parkur boyunca, çeşitli engeller ve bariyerler oluşturuldu. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan koşuda, yarışmacılar, sadece, araç lastiklerinden oluşturulan bariyerlerle değil, dalgalarla da mücadele etti.

ÖZGÜRGÜN: “BU TÜR ETKİNLİKLERE DESTEKLERİMİZ SÜRECEK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun farkındalık yaratmak amacıyla, ülke genelinde düzenlediği etkinliklerin, artarak devam edeceğini ifade etti.

Uyuşturucunun bertaraf edilmesi, gençlerin, uyuşturucudan uzaklaştırılmasının en güzel yolunun, sportif ve sosyal aktivitelerden geçtiğini vurgulayan Başbakan Özgürgün, kendilerinin de bu amaçla yapılan etkinliklere katılarak, katkı koyarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Girne’de yer alan bu anlamlı etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özgürgün, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

EVREN: “BU TÜR ETKİNLİKLER ARTARAK DEVAM ETMELİ”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, ülkede, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, birçok etkinlik düzenlendiğini anımsatarak, ülkede uyuşturucuyla mücadele konusunda bilincin artmasına katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin, artarak devam etmesini diledi.

KARAOKÇU: “AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK”

Ödül töreninde konuşan, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, etkinliğe katkıda bulunan Girne Belediyesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Vakıflar İdaresi, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Afrodizyak Organizasyon ile tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

GÜNGÖRDÜ: “SPORA, SANATA EVET. UYUŞTURUCUYA HAYIR!”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise konuşmasında, “Spora, sanata evet; uyuşturucuya hayır” diyerek, belediye olarak farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklere katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

52 KİŞİ KATILDI

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleşti. 52 kişinin katıldığı “Şehre Meydan Oku” koşusunda, erkekler kategorisinde İsmail Hada, kadınlar kategorisinde Naile Soyel, erkek çocuk kategorisinde Aras Emirzade, kız çocuk kategorisinde Ecem Başaraner, takımlarda KKTC AKUT birinci olurken, en yaşlı yarışmacı Özben Kalfa ile en genç yarışmacı Aras Emirzade’ye kupa verildi.

“Şehre meydan oku” etkinliğine katılan yarışmacıların verdiği 5 TL katılım ücretlerinden oluşan gelir, uyuşturucu bağımlısı gençlerin eğitimleri için kullanılacak.