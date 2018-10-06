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Girne’de Oto Parktaki Araçtan Hırsızlık Ve Bıçaklı Saldırı

Girne’de Oto Parktaki Araçtan Hırsızlık Ve Bıçaklı Saldırı

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:59
Girne’de Oto Parktaki Araçtan Hırsızlık Ve Bıçaklı Saldırı

POLİS İKİ KİŞİNİN ARANDIĞINI DUYURDU

Girne Baldöken otoparkında bir araçta hırsızlık yaparken fark edilince kaçmaya çalışan iki kişi, araç sahibine ve yardıma gelen kişiye bıçak salladı, birinin cep telefonunu alıp kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün 01.30’da meydana geldi.

Aylin Akdeniz’e ait jeep aracın ön camını kırarak araçtan 1545 TL, 300 Euro nakit paralar ile CD seti gibi bazı eşyaları çaldıkları sırada fark edilen iki erkek, kaçmaya çalıştıkları sırada, Aylin Akdeniz’in eşi Güray Denge ve ona yardıma gelen Munawar Hussein’e direnç gösterdi.

Saldırganlardan biri, Denge ve Hussein’e gelişigüzel bıçak sallarken diğer saldırgan Hussein’i darp ederek telefonunu alıp kaçtı.

Polis, söz konusu kişilerin arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Son Güncelleme: 06.10.2018 14:04
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