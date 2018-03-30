Girne’de motosiklet kazası!

Kaza, Cadde üzerinde çift şeritli yolda sağ şeriiçerisinde doğu istikametine doğru seyreden Gulkhayo Niyozova yönetimindeki PH 751 Mazda marka araç sürücüsünün dikkatsizce yolun kuzey kısmında bulunan Sevdalı sokağına tek yola karşı dönüş yapmaya çalışması sonucu o esnada cadde üzerinde yolun sol tarafında aynı istikamete doğru seyreden Soner Döner yönetimindeki NP 744 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışarak meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan Soner Döner Girne Akçiçek Hastanesi cerrahiservisinde müşahede altına alındı. Gulkhayo Niyozova tutuklandı. polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

Son Güncelleme: 30.03.2018 17:10