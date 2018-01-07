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GİRNE’DE KIBRIS MUHABİRİ POLİSİ DARP ETMEKTEN TUTUKLANDI

GİRNE’DE KIBRIS MUHABİRİ POLİSİ DARP ETMEKTEN TUTUKLANDI

07 Ocak 2018 Pazar 22:30
GİRNE’DE KIBRIS MUHABİRİ POLİSİ DARP ETMEKTEN TUTUKLANDI
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GİRNE’DE KIBRIS MUHABİRİ POLİSİ DARP ETMEKTEN TUTUKLANDI

Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri M.Ö. (E-35),  ilçe seçim kurulu üyeleri ve polise direnip görevli bir polisi darp ettiği için tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 21.00 sıralarında yaşanan olay şöyle aktarıldı:

“Kıbrıs Medya Grubu muhabiri M.Ö. (E-35), Yakın Doğu Üniversitesi tarafından ilçe seçim kurulu adına yapılan canlı yayını iptal edip, kendisine ait cep telefonuyla, izinsiz olarak canlı yayın yaptığı için kendisini uyaran ilçe seçim kurulu üyelerine ve görevli polislere direnmek suretiyle uygunsuz tavır ve davranışta bulunup, görevli polisi itmek suretiyle darp ederek görevini yapmasına engel olmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”

Son Güncelleme: 07.01.2018 23:31
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