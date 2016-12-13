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13 Aralık 2016 Salı 13:09

Girne’de Kanalizasyon Ağı Genişletme Çalışmaları Sürüyor

Girne’de kanalizasyon ağı genişletme çalışmaları sürüyor.

Girne'de Kanalizasyon Ağı Genişletme Çalışmaları Sürüyor
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 Girne’de kanalizasyon ağı genişletme çalışmaları sürüyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar, Ecevit Caddesi’nde İstanbul Sokak Kavşağı ile Hirondel Çemberi arasında trafik aksatılmadan, Yeni Liman Çemberi’nden Beylerbeyi trafik ışıklarının bulunduğu kavşağa kadar ise denetimli şekilde devam ediyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentin iki önemli noktasının kanalizasyon ağına bağlanmayı beklediğini belirterek, Ecevit Caddesi’nin doğusunda atık sularla ilgili sorun yaşandığına dikkat çekti.

Ağın yıllardır genişletilmemesi nedeniyle, Mücahitler, Sıvacılar ve Aytaç Sokak’ta taşkınlar yaşandığını belirten Güngördü, çalışmaların bölge ticareti ve trafiğinde mağduriyet yaşanmaması için programlandığını kaydetti.

Çalışmaların okul ve devlet dairelerinin kapalı olduğu gün ve hafta sonları yapıldığını belirten Güngördü, trafiğin günü birlik tamamlanan işlerin ardından denetimli verildiğini ifade etti.

Güngördü, Ecevit Caddesi’nde çalışmaların hava şartlarına bağlı yaklaşık 5-6 hafta süreceği ve kısmen tamamlanacak çalışmalara 25 Aralık ile 5 Ocak tarihleri arasında ara verileceğini kaydetti.

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