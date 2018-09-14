banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94682
ALTIN
237.046
DOLAR
6.1234
STERLİN
8.0334
EURO
7.1441
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Demirkıran mali polisi atlatamadı
DEMİRKIRAN MALİ POLİSİ ALDATAMADI
FETÖ soruşturması sürüyor
FETÖ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Kayıp kişi ölü bulundu
KAYIP KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
banner282

Girne’de Huzur Operasyonunda 8 Tutuklu

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 kişi tutuklandı.

Girne’de Huzur Operasyonunda 8 Tutuklu

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 kişi tutuklandı.

14 Eylül 2018 Cuma 11:20
Girne’de Huzur Operasyonunda 8 Tutuklu

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 kişi tutuklandı.

Dün gece başlayan ve saat 05.00’e kadar devam eden operasyonda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi ve kalacak yeri olmayan bir muhacir ile alkollü içki tesiri altında olup, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaratan ayrıca tasarrufunda kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerinde ise 430 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Son Güncelleme: 14.09.2018 14:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinde Sertifikalı Hasta Refakatçisi Olmak İsteyenler İçin Eğitim Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinde Sertifikalı Hasta Refakatçisi Olmak İsteyenler İçin Eğitim Düzenliyor
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Yeni Eğitim Yılını Değerlendirdi: “Okullara Yeni Kayıtlarda Yüzde 20 Artış Var”
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Yeni Eğitim Yılını Değerlendirdi: “Okullara Yeni Kayıtlarda Yüzde 20 Artış Var”
Kamu-İş’te Yeni Yönetim… Başkanlığa Serdaroğlu Seçildi
Kamu-İş’te Yeni Yönetim… Başkanlığa Serdaroğlu Seçildi
Çevre Koruma Dairesi, Kaplumbağa Baskılı Okul Çantası Dağıtacak
Çevre Koruma Dairesi, Kaplumbağa Baskılı Okul Çantası Dağıtacak
KTÖS: “Koalisyon Ortakları Sorunların Çözümünde Sınıfta Kaldı”
KTÖS: “Koalisyon Ortakları Sorunların Çözümünde Sınıfta Kaldı”
Hafta Sonu Sağanak Yağmur Bekleniyor
Hafta Sonu Sağanak Yağmur Bekleniyor
Karadeniz 61 Spor Birliği, Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’nu Ziyaret Etti
Karadeniz 61 Spor Birliği, Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’nu Ziyaret Etti
YKP, Gazimağusa Belediyesi’nde Usulsüzlükler Yaşandığını İddia Etti
YKP, Gazimağusa Belediyesi’nde Usulsüzlükler Yaşandığını İddia Etti
BKP, İçişleri Bakanı Baybars’ın Ankara Temaslarını Değerlendirdi…
BKP, İçişleri Bakanı Baybars’ın Ankara Temaslarını Değerlendirdi…
Emlak Vergilerinin 1 Ekim 2018, Meslek Vergilerinin 31 Ekim 2018 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekiyor
Emlak Vergilerinin 1 Ekim 2018, Meslek Vergilerinin 31 Ekim 2018 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerekiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim