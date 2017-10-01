Girne’de Güpe Gündüz Fuhuş!



KKTC’nin turizminin incisi olarak nitelendiren Girne’de fuhuş gün geçtikçe artıyor. Girne’de yıllardır devam eden kadın pazarlığından şikayetci olan bir vatandaş sosyal medya üzerinden isyan etti.Hasan Gırık, isimli vatandaş Girne Antik Liman bölgesinde yaşadığını ve yılardır burada süre gelen bir Motelde fuhuş yapıldığını ve kimsenin bu duruma dur demediğinden şikayetçi.Hasan Gırık, İsimli vatandaşın Facebook paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşım şu şekildedir;