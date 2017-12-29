banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114591
ALTIN
157.973
DOLAR
3.7859
STERLİN
5.1108
EURO
4.5404
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
“Sesimizi duyurmasını biliriz”
Sınır Dışı Edilecek
Sınır Dışı Edilecek
banner256

GİRNE’DE EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

GİRNE’DE EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

29 Aralık 2017 Cuma 14:01
GİRNE’DE EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ
banner238

Girne Belediyesi Sağlık ekipleri, yeni yıl tatilinin huzur içerisinde geçmesi için vatandaş ve turistlerin ilgi gösterdiği özel eğlence mekanları yanında,  yemek organizasyonları açısından yoğun çalışan otel, pastane, kasap ve benzeri işletmeleri “gıda hijyeni ve güvenliği, genel temizlik ve altyapı kriterleri” açısından denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, yiyecek üretim alanlarının koşulları, çalışan personelin kişisel hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet ve depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğu kontrol edildi.

Belediye Sağlık Ekipleri tarafından 115 ayrı işletme ziyaret edilerek, izinsiz faaliyet gösteren  Jolly Joker ve The Gift of Gods isimli işletmeler mühürlendi. 

Üç işletmeye toplam  296 TL para cezası kesilirken, sağlık koşullarına uygun olmayan 34 kg et ürünü ile 90 adet tütsülenmiş balık ve 7 adet paketlenmiş tavuğa el konuldu. 

SOYEL: “TALEBİN ARTMASI, STOKLAMAYI GETİRİYOR”

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü Şube Amiri Naile Soyel, yeni yıl süresince yoğun bir akışla hizmet verecek cattering sektörü işletmelerinde hijyen kuralların temininin yaşamsal önem taşıdığını, toplu tüketim alanlarında gıda kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçilebilmesi için gıdaların muhafazasından servis edilmesine dek tüm aşamalarda gıda güvenliği kriterlerinin sağlanmasının önemine işaret etti.

GÜNGÖRDÜ: “GIDA KONUSUNDAKİ HASSASİYET VE DENETİMLER SÜRECEK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Yeni Yıl’ın huzur içinde geçmesi, tüm halkın ve turistlerin Girne kentinde aldığı hizmetlerden memnun kalmasının önemine değindi. 

Güngördü, belediyenin denetimlerini sürdürmesi ve işyerlerinin yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin şart olduğuna işaret ederek, işyerlerinde, gıda konusunda yasal olan zorunluluklar hakkında sadece Yeni Yıl’da değil yılın tüm zamanlarında sürekli olarak hassasiyet gösterdiklerini ifade etti. 

Güngördü, “Bu hassasiyet, işletmelerdeki hijyen standardının sağlanması yanında kalite çizgisinin de yükselmesi içindir. Denetimlere aralıksız devam edilecektir. Bu vesile ile tüm halkımızın Yeni Yılını kutlar ve yeni yılı herkesin huzur içinde geçirmesini temenni ederim. Esnafımıza da hayırlı işler dilerim.” dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması
LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ
HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”
HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim