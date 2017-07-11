Girne’de Cinayet

Girne’de bu sabah meydana gelen olayda, M.A., tartıştığı 31 yaşındaki Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldürdü.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de Bahriyeliler Sokak üzerinde 05.30 sıralarında, M.A.(E-31), tartıştığı Eshref Abdulkairov’u (E-31) çakı ile karın bölgesinden bıçakladı.
Eshref Abdulkairov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, M.A. tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.