Girne’de Cinayet

Girne’de bu sabah meydana gelen olayda, M.A., tartıştığı 31 yaşındaki Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldürdü.

Girne’de bu sabah meydana gelen olayda, M.A., tartıştığı 31 yaşındaki Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldürdü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de Bahriyeliler Sokak üzerinde 05.30 sıralarında, M.A.(E-31), tartıştığı Eshref Abdulkairov’u (E-31) çakı ile karın bölgesinden bıçakladı.

Eshref Abdulkairov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, M.A. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.