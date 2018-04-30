Girne’de Belediye personeli 1 Mayıs dolayısıyla çalışmayacak

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla belediye personelinin, acil durumlar dışında hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Güngördü açıklamasında, kent genelinde haftanın 7 günü mesai saatleri dışında da hizmet veren çöp toplama ve temizlik işçilerinin, sabah 08.00 akşam 20.00 saatleri arasında çalışmayacaklarını ifade etti.

Güngördü “Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan bu anlamlı günde başta Girne Belediyesi’nde çalışanlar olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutlarım” dedi.