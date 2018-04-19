Girne’de Avukat Akan Gürkan’ın İsmi Sokağa Verildi

Girne Belediye Meclisi'nin oybirliğiylee aldığı karar doğrultusunda, trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Akan Gürkan’ın ismi, avukatlık ofisinin bulunduğu sokağa verildi.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gürkan’ın isminin sokağa verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı belediye meclis üyeleri, Yüksek Mahkeme Yargıcı Bertan Özerdağ, merhum Akan Gürkan’ın ailesi, yakınları, hukuk camiası ve vatandaşlar katıldı.Törende Girne Mahalli Barosu Başkanı Av Gürcan Bayramoğlu, Akan Gürkan’ın kızkardeşi Ayşe Gürkan Yücel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Bertan Özerdağ birer konuşma yaptı.





Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, törende yaptığı konuşmada, hukuk camiasının önemli bir kişiyi genç yaşta kaybettiğini ifade etti.Barodan gelen talep doğrultusunda belediye meclisinde oy birliğiyle karar aldıklarını dile getiren Güngördü, avukatlık ofisi ile mahkeme arasındaki sokakta Av. Akan Gürkan isminin yaşayacağını belirtti. Nidai Güngördü, yakın zamanda kurulan Av. Akan Gürkan Eğitim Vakfı’yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.