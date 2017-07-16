Girne’de Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Girne Belediyesi, asfalt serim çalışmalarına hafta sonu da devam etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Jasmine Court Hotel bölgesinde Yasemin Sokak ve Mercan Sokak’ta asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Sait Terzioğlu Sokak’ta ise çalışmalar gün sonuna kadar devam edecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne kenti ve Girne Belediyesi’ne bağlı köylerde asfaltlama çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda üç yılda yaklaşık 15 bin ton asfalt serim çalışması yapıldığını söyledi. Program dahilinde asfalt çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Güngördü, önümüzdeki günlerde yaklaşık 4 bin ton asfalt serim çalışmasının daha gerçekleştirileceğine işaret etti.