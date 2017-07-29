Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu

Girne’de 350 aracı kontrol eden ve 64 sürücü hakkında yasal işlem başlatan polis trafik ekipleri, alkollü araç kullanan 8 sürücüyü trafikten men etti.

350 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN, 64’Ü HAKKINDA YASAL İŞLEM

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN 8 SÜRÜCÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Girne’de 350 aracı kontrol eden ve 64 sürücü hakkında yasal işlem başlatan polis trafik ekipleri, alkollü araç kullanan 8 sürücüyü trafikten men etti.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu yapıldı.

Bölgedeki kumarhanelerdeki denetimlerde kumarhanede bulunmaları yasak 9 kişi tespit edildi, bu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri ise 350 araç kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 64 sürücü hakkında ileri işleme gitti. Alkollü araç kullanan 8 sürücü trafikten men edildi.