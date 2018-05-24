Girne’de Apartmanın Üst Katından Düşen Kırgızistanlı Ağır Yaralandı

Girne’de kaldığı apartmanın üst katından düşen Kırgız Sadyrbek Alymbekov (E-27) ağır yaralandı.



Polis Basın Subaylığı, Alymbekov’un Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, ameliyata alındığını açıkladı.



Girne’de saat 10.45 sıralarında meydana gelen olayda, Rix Abaras Sitesi’nde kalan Kırgızistan uyruklu Alymbekov, ilk tespitlere göre, kaldığı apartmanın üst katından düşerek ağır yaralandı.



Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk yardım tedavisi gören yaralı, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, ameliyata alındı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.