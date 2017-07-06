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06 Temmuz 2017 Perşembe 12:35

Girne’de Ana İsale Hattında Arıza

Girne Belediyesi, Türkiye'den su temini projesi kapsamında, İskenderun Caddesi’nden geçen ana isale hattında oluşan teknik arızadan dolayı kente düzenli olarak su verilmediğini duyurdu.

Girne'de Ana İsale Hattında Arıza
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KENTE DÜZENLİ SU VERİLEMEYECEK

 Girne Belediyesi, Türkiye'den su temini projesi kapsamında, İskenderun Caddesi’nden geçen ana isale hattında oluşan teknik arızadan dolayı kente düzenli olarak su verilmediğini duyurdu.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılacak çalışmaların seyrine göre arızanın giderilmesinin 4-5 gün sürebileceği belirtilerek, çalışmalar nedeniyle birçok noktaya 3 günde bir su verileceği kaydedildi.

Vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları istenirken, Girne Belediyesi’nin konuyla ilgili hergün halka açıklama yapacağı belirtildi.

Su konusuyla ilgili 0533 854 20 54 ve 0542 882 11 18 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.

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