Girne’de Ana İsale Hattında Arıza

Su konusuyla ilgili 0533 854 20 54 ve 0542 882 11 18 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılacak çalışmaların seyrine göre arızanın giderilmesinin 4-5 gün sürebileceği belirtilerek, çalışmalar nedeniyle birçok noktaya 3 günde bir su verileceği kaydedildi.

Girne Belediyesi, Türkiye'den su temini projesi kapsamında, İskenderun Caddesi’nden geçen ana isale hattında oluşan teknik arızadan dolayı kente düzenli olarak su verilmediğini duyurdu.

Girne Belediyesi, Türkiye'den su temini projesi kapsamında, İskenderun Caddesi’nden geçen ana isale hattında oluşan teknik arızadan dolayı kente düzenli olarak su verilmediğini duyurdu.