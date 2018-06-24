Girne’de 60 sandıktan 18’i açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
GİRNE’DE 60 SANDIKTAN 18’i AÇILDI
KKTC’de bugün yapılan yerel kuruluş organları genel seçiminde sayım işlemleri devam ediyor. Girne’de 60 sandıktan 18’si açıldı.
YSK, sayımı yapılan 18 sandığa göre resmi olmayan sonuçları şöyle açıkladı:
Toplam Sandık Sayısı: 60
Açılan Sandık Sayısı: 18
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 17019
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2530
Geçerli Oy Sayısı: 2427103
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı
CTP Birol Karaman (CTP) 606
BAĞ54 Turgut Serdar (BAĞ54) 30
BAĞ52 Akın Akı (BAĞ52) 58
BAĞ49 Ömer Dalgakıran (BAĞ49) 99
BAĞ51 Ersoy Karaaziz (BAĞ51) 5
BAĞ53 Nidai Güngördü (BAĞ53) 1272
BAĞ50 Sümer Aygın (BAĞ50) 357