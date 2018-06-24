Girne’de 60 sandıktan 18’i açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

GİRNE’DE 60 SANDIKTAN 18’i AÇILDI

KKTC’de bugün yapılan yerel kuruluş organları genel seçiminde sayım işlemleri devam ediyor. Girne’de 60 sandıktan 18’si açıldı.

YSK, sayımı yapılan 18 sandığa göre resmi olmayan sonuçları şöyle açıkladı:

Toplam Sandık Sayısı: 60

Açılan Sandık Sayısı: 18

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 17019

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2530

Geçerli Oy Sayısı: 2427

Geçersiz Oy Oranı:103

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı

CTP Birol Karaman (CTP) 606

BAĞ54 Turgut Serdar (BAĞ54) 30

BAĞ52 Akın Akı (BAĞ52) 58

BAĞ49 Ömer Dalgakıran (BAĞ49) 99

BAĞ51 Ersoy Karaaziz (BAĞ51) 5

BAĞ53 Nidai Güngördü (BAĞ53) 1272

BAĞ50 Sümer Aygın (BAĞ50) 357