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Girne’de 60 sandıktan 18’i açıldı

Girne’de 60 sandıktan 18’i açıldı

24 Haziran 2018 Pazar 17:05
Girne’de 60 sandıktan 18’i açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…     

GİRNE’DE 60 SANDIKTAN  18’i AÇILDI                                   

KKTC’de bugün yapılan yerel kuruluş organları genel seçiminde sayım işlemleri devam ediyor. Girne’de 60 sandıktan 18’si  açıldı.

YSK,  sayımı yapılan 18 sandığa göre resmi olmayan sonuçları şöyle açıkladı:

Toplam Sandık Sayısı:    60          

Açılan Sandık Sayısı:       18          

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    17019   

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        2530     

Geçerli Oy Sayısı:             2427     

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Geçersiz Oy Oranı:          103        

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI              

Adayın Partisi    Aday Adı             Oy Toplamı

CTP               Birol Karaman (CTP)          606

BAĞ54        Turgut Serdar (BAĞ54)         30

BAĞ52        Akın Akı (BAĞ52)                  58

BAĞ49  Ömer Dalgakıran (BAĞ49)        99

BAĞ51  Ersoy Karaaziz (BAĞ51)            5

BAĞ53  Nidai Güngördü (BAĞ53)      1272

BAĞ50  Sümer Aygın (BAĞ50)          357

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Son Güncelleme: 24.06.2018 20:10
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