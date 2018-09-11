Girne’de 0-15 Yaş Arası Çocuklar İçin Ağız Ve Diş Tarama Çalışması Başlatıldı

Girne Belediyesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hastanesi işbirliğinde 0-15 yaş arası çocuklar için Ağız ve Diş Tarama çalışması başlatıldı.



“Diş çürüğü insanların kaderi değildir” sloganıyla gerçekleştirilen çalışma 3 gün sürecek.



Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Açık Pazar’daki Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda bugün ağız ve dişleri taranan çocuklara dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği anlatıldı.



Taramanın ardından Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner tarafından ailelere diş sağlığı hakkında eğitim ve bilgilendirici kitapçık verildi.



Tarama ve eğitimler, yarın Zeytinlik Köyevi’nde ve 13 Eylül’de Ozanköy meydanında 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



GÜNGÖRDÜ: “SAĞLIKTA EĞİTİM VE FARKINDALIK ÖNEMLİ”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, sağlıklı bireyler yetiştirmek için eğitim ve farkındalığın önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin sağlık konusunda yapılacak etkinliklere katkı koyması gerektiğini kaydetti.